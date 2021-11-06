ياسمين رئيس ضيفة "الحكاية" مع عمرو أديب الليلة على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، في حلقة خاصة الليلة السبت 6 نوفمبر على شاشة " MBCمصر" في تمام العاشرة مساءً الفنانة ياسمين رئيس، للحديث عن دورها في مسلسل "60 دقيقة".

المسلسل عرض على منصة شاهد مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً، ومُشاركتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان ولاقى تفاعلاً لافتاً من المُتابعين، وتتحدث أيضاً ياسمين رئيس عن مشاريعها الفنية المُقبلة.

برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، يُقدم مُتابعات يومية للشأن العام المصري والعربي، ويعرض كل جديد في حلقاته من الجمعة للإثنين على شاشة " MBCمصر".