هجوم جديد على محمد رمضان.. التصرفات دي عشان يطلع تريند

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علق الإعلامي المصري محمد موسى على إلقاء الفنان محمد رمضان النقود على الجماهير خلال حفله ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا في السعودية.

وقال محمد موسى عبر برنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”: “إنه تصرف مستفز وفعلا أغضب ناس كتير بعد ظهوره ماسك شوال عليه علامة دولار وبيرمي الفلوس على الجمهور.. أنا عايز أفهم هو بجد الكلام ده حقيقي بيرمي دولارات على الجمهور؟؟؟”.

وأضاف: “لو الكلام ده حقيقي.. هو ينفع يرمي نعمة ربنا ونرمي الفلوس بهذا الشكل.. أنا شايف إن ده عدم احترام للجمهور اللي جاي يسمعه.. طب لو دي مش دولارات حقيقية؟؟.. هو بيعمل كدة ليه؟؟ عايز يوصل رسالة معينة ويوري الناس إن الفلوس تحت رجله؟؟.. أنا مش فاهم إيه الرسالة اللي عايز يقدمها بالطريقة والسلوك ده”.

وقال: “هو الراجل ده بيعمل التصرفات دي عشان يطلع تريند وكل الناس تتكلم عنه؟.. إنت متقدرش تكون بتتصرف بشكل سوي وكويس قدام الناس؟.. حتى لما حد يقلدك تكون قدوة كويسة مش مصدر ضرر له!.. كفاية بقى نصدر صورة عبده موتة والبلطجة.. يا ريت نتعلم من أخلاق النجوم الكبار اللي عمرنا ما سمعنا حد فيهم بيعمل تصرفات زي دي”.

وألقى الفنان المصري محمد رمضان النقود تجاه الجماهير، وظهر بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل حقيبة قماشية معبأة بالنقود التي نثرها على الجماهير في الحفل.

وأثار المشهد كثيرا من الانتقادات لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها رمضان على هذا النحو.