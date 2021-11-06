لاول مرة.. The Real Housewives في دبي!

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 09:57 صباحاً - أعلنت شركة برافو Bravo أن مسلسل الواقع “ربات البيوت الحقيقيات – Real Housewives” الشهير قادم إلى الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “ربات البيوت الحقيقيات في دبي – Real Housewives of Dubai” في عام 2022، ووعدت المشاهدين بتوقع الترف والثراء، وفن العمارة الحديثة المذهلة، ومشهد الحياة المميزة في دبي.

أعلن آندي كوهين، المنتج التنفيذي لمسلسل الواقع الشهير، يوم الإثنين، عن خطة الشبكة لتصوير مسلسل “ربات البيوت الحقيقيات في دبي”، وقال في تصريحاته: “كل شيء مميز في دبي، ولطالما كنت متحمسًا لإطلاق أول موسم دولي من مسلسل الواقع “ربات البيوت الحقيقيات” في مدينة كنت مفتونًا بها لسنوات، مع مجموعة رائعة من الأصدقاء كمرشدين لنا”.

وأضاف أن الموسم الجديد في دبي يشبه إلى حد كبير الإصدارات الأمريكية من العرض، حيث يتبع مجموعة من النساء أثناء تنقلهن في علاقاتهن وعملهن وأنماط حياتهن شديدة الثراء.

ولم تكشف الشركة المنتجة حتى الآن عن طاقم التمثيل لدبي، والتي ستكون المدينة الحادية عشرة في شبكة المسلسل،

وقد لاقى هذا الاعلان الكثير من ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المسلسل، حيث قال الكثير من الناس إنهم يأملون في أن يتضمن العرض مزيجًا من الثقافات، وعلى الرغم من وجود مواسم يتم بثها في جميع أنحاء العالم، لكن يتوقع الجميع أن يكون موسم مدينة دبي مميزًا جدًا.