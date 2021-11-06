شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن فيلم Oppenheimer بعد انضمام روبرت داونى ومات ديمون له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار خبر انضمام النجم العالمى روبرت داونى إلى ملحمة المخرج الكبير كريستوفر نولان السينمائية الأوساط الفنية "أوبنهايمر"، خاصة أنه التعاون الأول بين الثنائى، بالإضافة لأن الفيلم يشهد نجم آخر هو مات ديمون، والمقرر العمل علي بدء تصوير الفيلم قريبًا، من خلال فيلم سينمائى تدور أحداثه حول عالم فيزياء راحل، مثلما أكد موقع ديلى ميل الذى تطرق إلى موضوع الفيلم.

وأكد التقرير أن العمل كعادة أعمال المخرج نولان من إنتاج ضخم للغاية، وتدور أحداثه حول قصة حياة أحد أشهر الفيزيائين حول العالم، وهو الفيزيائي الأمريكي ومدرس الفيزياء النظرية بجامعة كاليفورنيا اوبنهايمر.



اوبنهايمر

كما أنه المدير العلمي على مشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية ويعرف أوبنهايمر بـ والد القنبلة النووية، وكشف موقع الديلى ميل عن وجو مفاجآت عديدة خلال العمل الذى يتطرق لفترة مهمة بالحرب العالمية الثانية، وكيف تمكن الرجل من الاعلان عن مشروع كان مرعب للعالم أجمع عبر كواليس خفية يتطرق لها الفيلم لرحلة العمل على المشروع.

ويواصل نولان جمع الكثير من النجوم فى فيلمه الجديد، حيث سبق وانضم للفيلم كلاً من النجم العالمي كيليان مورفي فى دور جيه روبرت أوبنهايمر، والنجمة العالمية إميلي بلانت كزوجة الفيزيائي أوبنهايمر، الذى كان جزء لا يتجزأ من مشروع مانهاتن، وعرف بأنه والد القنبلة الذرية.

ويمتلك نولان أرشيف كبير مع كيليان مورفي، فسبق وتعاونا فى فيلم Batman Begins، وفيلم Dunkirk، وInception، ومن المقرر أن تشهد ميزانية الفيلم المرتقب حوالي 100 مليون دولار.