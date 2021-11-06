شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل أصالة فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة، حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقي العربية، يوم 14 نوفمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.



أصالة

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

وقالت أصالة فى رسالتها "سيمفونيّة حُبّ أنا وأنتوا بنعزفها لتصير حبّة صبر وأمل بهالحياة اللي مرّات بتكون صعبة، مجهّزتلكم أغنيات اخترتها بقلبي وحده وحده، وعندي شعور بدّي أنقلكم ياه بالغنا بالحكي بالتواصل الرّوحي اللي بيني وبينكم، كمّ يوم ورح كون بينكم بليله أنا متلكم عم بستنّاها لنستمتع ونروح أحلى رحلة موسيقى وصحبة حلم وأمل وأمنيات لبكره أحلى".