شكرا لقرائتكم خبر عن A Boy Called Christmas فيلم دراما عائلى جديد يطرح نوفمبر الجارى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة نيتفلكس عن فيلمها الجديد A Boy Called Christmas، الذى سيطرح يوم 24 نوفمبر الجارى، قبل بداية احتفالات الكريسماس بشهر، وكشف الفيديو الترويجى عن مجموعة من اللقطات المشوقة والممتعة لأبطال العمل.

يدور فيلم A Boy Called Christmas حول انطلاق صبي صغير عادي يدعى نيكولاس في مغامرة غير عادية في الشمال الثلجي بحثًا عن والده الذي يسعى لاكتشاف قرية الجان الأسطورية، التى تدعى إلفهيلم.

وفى رحلته أخذ معه حيوان الرنة العنيد المسمى بليتزن وفأرًا أليفًا، وسرعان ما يلتقي نيكولاس بمصيره في هذه القصة السحرية والكوميدية والمحببة التي تثبت أنه لا يوجد شيء مستحيل.

فيلم A Boy Called Christmas من بطولة ميشيل هويسمان، ماجي سميث، كريستين ويج، ستيفن ميرشان، جويل فراي، سالي هوكينز، زوي مارجريت كوليتي، جيم برودبنت، توبي جونز، رون تيمت.