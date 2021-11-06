نورهان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد الأزمة التي مرّت بها مؤخرا.

ونشرت نورهان، صورة لها مع والدتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تحسن كنا نتمناه تم بفضل كرم ربنا ثم دعواتكم، أشكركم جدا من قلبي وشكراً لكل من سأل، اللهم ادمها نعمة، بارك الله صحة أمهاتنا جميعاً".

وكانت الفنانة نورهان شعيب، طلبت من جمهورها ومتابعيها، الدعاء لوالدتها بالشفاء واسترداد الصحة، ونشرت صورة لها مع والدتها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، أتم الله الصحة على أمهاتنا جميعا وجنبهن الألم".

وكان أخر أعمال نورهان شعيب، في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بين السما والأرض" مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، ندا موسى، محمود الليثي وغيرهم.

مسلسل "بين السما والأرض" من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في 15 حلقة.