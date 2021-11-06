سامح حسين: "حلم جميل" أقرب للحدوتة الشعبية وحضرت كثيرًا لشخصيتي بالعرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يخوض الفنان سامح حسين، بطولة مسرحية "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج إسلام إمام، ويجسد خلالها شخصية شاب في مقتبل عمره يُدعى "جميل" وشخص فقير ماديا وغني إنسانيا، ويتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.

وقال سامح حسين، في بيان صحفي، يوم الجمعة، إن حكاية العرض المسرحي بسيطة وأقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.

وتابع: "حضرّت كثيرًا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل، وشاركت في تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام".

وأوضح أن التحضير والتخطيط للشخصية كان من قبل القيام بعرض "المتفائل" الذي قُدم على المسرح القومي، مشيرا إلى أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه منذ البداية.

وأكد حسين، أنه يُركز دائمًا على جودة جميع عناصر العمل، موضحا أن نجاح وظهور أي عمل مسرحي جيد لن يكتمل إلا بوجود إدارة جيدة، وأن نجاح العرض سببه الإدارة، ووجه الشكر للفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي لدعمهم دائمًا ووقوفهم بجانب فريق العمل من بداية اليوم الأول في البروفات إلى وصول جمهور العرض لكامل العدد.

وعن الحضور الجماهيري لعروضه، فقال إن الجمهور المتذوق للفن والمسرح كما هو لم يتغير، لأنه الجمهور المحب، وهذا الجمهور عندما يُشاهد العرض يرى الصدق والإيمان فيما يُقدم له وما يحترم عقله، بالإضافة إلى المتعة البصرية والسمعية التي يقدمها المخرج إسلام إمام وهو ما يمتاز به دائمًا.

العرض المسرحي "حلم جميل" هو العمل الثالث للفنان سامح حسين مع المخرج إسلام إمام في البيت الفني للمسرح، ويقدم العرض حاليا يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

العرض من بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، وأشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.