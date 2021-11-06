قبل عرضه على "الحياة".. طرح برومو حكاية "سكر مر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت قناة "الحياة"، برومو حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" الذي يُعرض على شاشتها يوم السبت 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

ونشرت القناة، البرومو، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "الحكاية العاشرة من (ورا كل باب).. حكاية (سكر مر) ابتداءً من السبت ٦ نوفمبر في التاسعة مساءً على قناة الحياة".

ويظهر في البرومو، مدى معاناة الأب مراد مكرم والأم فريال يوسف من ضغوطات كبيرة بسبب مرض طفلهما بالسكر والتعامل معه من قبل زملائه في المدرسة.

حدوتة "سكر مر" بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالي، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.

جدير بالذكر أنه تم عرض 9 حواديت من مسلسل "ورا كل باب" وهم "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" و"ماريونت" و"هدف نبيل" و"في عشق البنات" و"لحظة ضعف" و"90 يوم".