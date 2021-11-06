شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من شهر.. اعرف إيرادات فيلم The Addams Family 2 وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Addams Family 2 إلى 92 مليونًا و663 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى، وكان قد حقق 17 مليونًا و325 ألف دولار في افتتاح العمل بـ4207 دارعرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 52 مليونًا و907 ألف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و39 ملايين و 756 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالمرح مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.

فيلم The Addams Family 2 يقوم ببطولته أوسكار اسحق، تشارليز ثيرون، كلوي جرايس موريتز، نيك كرول، سنوب دوج، بيت ميدلر، كونراد فيرنون، بيل هادر، والاس شون، بريان سومر، جريفين بيرنز.