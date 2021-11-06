شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين تكشف عن حبها لزوجها جاستين بيبر بسلسلة من ثلاثة أحرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت هايلى بالدوين زوجة المغنى جاستين بيبر محبتها الشديدة لزوجها مرة أخرى، وذلك أثناء جولتها الأخيرة في وست هوليود، من خلال سلسلة ارتدتها حول رقبتها، تميزت بثلاثة حروف من اسم زوجها الممثل جاستين بيبر، وذلك بعدما رصدتها أعين مصورى الباباراتزى والسلسلة بها الحرف الأول والأوسط والأخير لجاستن.



هايلى بالدوين ترتدى سلسلة فيها أحرف من اسم جاستين بيبر

وتأتى تلك الصور بعدما تحدثت خلال فترة سابقة حول وجود عقبات كبيرة كادت تتسبب فى هدم علاقتهما الزوجية، إلا انها فضلت عدم الاستسلام نهائياً، وتشبثت بحبها لزوجها المغنى الشهير لتتمكن بصحبته من الحفاظ على زواجهما فى وجه كافة العقبات التى كادت تهدمه.



هايلى بالدوين

من ناحية أخرى كانت عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين وفقًا لما أكده موقع ديلى ميل مؤخرًا بعدما ظهرا معًا قبل شهر، وذلك اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين وقتها قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى التقطت صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين فى يوليو الماضى، أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل وقتها حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.