شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ Jungle Cruise خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون Jungle Cruise بحوالى مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 231 ملايين و449 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بمختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruiseبين 116 مليونا و905 آلاف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و96 مليونًا و544 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم Jungle Cruise يدور مجموعة من المسافرين ممن يأخذوا زورق نهرى صغيرعبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.