كيف علّق تامر عاشور على فوز الأهلي بمباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته بفوز القلعة الحمراء في مباراة القمة والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة بين الزمالك والأهلي، مساء الجمعة.

وكتب عاشور، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الزمالك فعلا فريق كبير ومحترم، والمباراة تليق باسم القمة، فريقين كبار وحماس كبير لباقي فرق الدوري اللي في الآخر كله يخدم منتخبنا وترتيبنا وتصنيفنا وسط العالم، استمتعنا النهاردة بمباراة تحفة ٨ أهداف يعني قمة".

وانتهت مباراة القمة بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.