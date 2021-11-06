ياسمين صبري ترتدي الحجاب في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو وهي تتجول داخل أحد المساجد خارج مصر.

وظهرت ياسمين في الفيديو الذي نشرته عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، من داخل المسجد وهي ترتدي "الحجاب".

ومن جانب آخر؛ تستعد الفنانة ياسمين صبري، لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل جديد من فكرتها، ومن تأليف محمد عبد المعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.