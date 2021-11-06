شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: زوجى بيغير عليا وبيجيب لى هدية فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة جومانا مراد عن نجاح مسلسل "مدرسة الحب " الذي عرض مؤخرا، وأنها نالت من خلاله إشادات إيجابية.

وعن الحب بشكل العام قالت إن كلمة بحبك تسعد أي سيدة، والتسامح مهم جدا وزوجي اعترف الأول بحبه لي وهو يغير أكثر كما أنه يحتويني أكثر.

وأضافت جومانا خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: تغيرت على يد زوجى وهو شخص هادئ، وبيجيب لى هدية في عيد الحب.

وتابعت: أنا طفلة بطبيعتي وعندما أحب عينى بتلمع ونجاح أى علاقة بالثقة والحب، والمعاملة الجيدة تدعم وتقوى الحب والزواج ودائما السيدة تحتاج إلى الاهتمام والرعاية، و الحب بالقلب أنا أفضله أكثر من التفكير بالعقل، وأخاف من الظلام والأماكن المرتفعة.

وأردفت أنني في الماضي كنت أغضب من أي حد يفهمني غلط وكنت أشعر بالظلم، ولكني الآن أتعامل بحكمة أكثر، وأنا متفائلة بطبيعتي ومش معقدة، وواضحة جدا ولا أحب الكذب ولا النفاق.

واختتمت جومانا: نفسى ألعب رياضة ولكني كسولة.