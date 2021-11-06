شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مقرب من النجمة ميرفت أمين الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها شعرت ببعض الأعراض وأجرت فحوصات طبية التي أكدت سلامتها.

ويُعرض لميرفت أمين حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" وتدور أحداثها حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية؛ بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها لأجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها بصعوبة توافق تحت شروط صارمة، ليتفاجأ الزوج أنه أمام اختبارات صعبة، ويجب عليه اجتيازها، وإلا سيفقد عشرة العمر وحبيبة قلبه.

"حكايتي مع الزمان" من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل في دوري الزوجين، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وكان الموسم الأول من "إلا أنا" قد صدر فى 2020 من 6 قصص درامية عائلية متنوعة، ويضم الموسم الحالى المعروض حالياً 7 قصص أخرى.