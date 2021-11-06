شكرا لقرائتكم خبر عن وبقت عروسة ومحروسة.. هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم هشام عباس، بحفل زفاف ابنته ياسمين، اليوم الجمعة، فى أحد الفنادق الكبرى بالجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم: حميد الشاعرى وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم.



هشام عباس وابنته ياسمين

وحرص عباس، على تسليم كريمته ياسمين، إلى عريسها اللذان رقصا سويا على أغانى والدها وأغانى إيهاب توفيق وحميد الشاعرى.



ياسمين هشام عباس

وصور النجم هشام عباس، "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهيرة فى المحافظة وبدأت رحلة التصوير للكليب الجديد داخل محافظة بورسعيد من الممشى السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي، والتصوير بساحة مصر أمام تمثال مصر "أم الدنيا".





وانتقل فريق العمل والفنان هشام عباس بعد ذلك إلى شارع 23 يوليو، حيث تم التصوير أمام مسجد عبدالرحمن لطفي - أحد المساجد التاريخية ببورسعيد، ثم في ميدان الشهداء والمشهد الرائع لمئات الحمام المجتمع بالميدان.





وحرص أهالي محافظة بورسعيد، على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.





وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



