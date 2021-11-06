شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى بأغنية "كبيرة يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم اللبناني عاصي الحلاني حفله الغنائي، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "كبيرة يا مصر"، وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين.

وقال الحلاني: أتمنى أن تبقى مصر مستقرة، وفخورون أننا ننتمي لهذا الوطن والمنطقة العربية، وأوجه الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، وأمنيتي أني أسعد الجمهور المصرى.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.