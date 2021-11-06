شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم هشام عباس، بحفل زفاف ابنته فى حفل حضره عدد من مشاهير الفن والمجتمع، وتظهر فى الصور إنجى على ولميس الحديدى، فى الصور التي توسطها أبو العروسة هشام عباس وأم العروسة جيهان زايد.



هشام عباس من فرح ابنته



هشام عباس من فرح ابنته



هشام عباس من فرح ابنته



هشام عباس من فرح ابنته

وصور النجم هشام عباس، "فيديو كليب" جديدا بمحافظة بورسعيد، تظهر به جميع الأماكن والميادين الشهيرة فى المحافظة وبدأت رحلة التصوير للكليب الجديد داخل محافظة بورسعيد من الممشى السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي، والتصوير بساحة مصر أمام تمثال مصر "أم الدنيا".

وانتقل فريق العمل والفنان هشام عباس بعد ذلك إلى شارع 23 يوليو، حيث تم التصوير أمام مسجد عبدالرحمن لطفي - أحد المساجد التاريخية ببورسعيد، ثم في ميدان الشهداء والمشهد الرائع لمئات الحمام المجتمع بالميدان.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد، على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.