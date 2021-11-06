شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان عن حالة والدتها الصحية: تحسُّن كنا نتمناه بفضل كرم ربنا ثم دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نورهان شعيب، عن تحسن الحالة الصحية لوالدتها بعد الأزمة التى ألمت بها مؤخرا، مقدمة الشكر لجمهورها وكل من دعى لوالدتها فى هذه المحنة.



نورهان ووالدتها

ونشرت نورهان، صورة جمعتها بوالدتها عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "تحسن كنا نتمناه تم بفضل كرم ربنا ثم دعواتكم، أشكركم جدا من قلبى وشكراً لكل من سأل، اللهم دمها نعمة، بارك الله صحة أمهاتنا جميعاً".





وكانت الفنانة نورهان، طالبت بالدعاء لوالدتها بعد مرورها بوعكة صحية فى الوقت الحالي، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، أتم الله الصحة على أمهاتنا جميعاً وجنبهن الألم".

وفور نشرها الصورة تلقت نورهان عدد كبير من الدعوات بالصحة والسلامة لوالدتها، فكتبت إحدى متابعيها: "ربنا يحفظها ويبارك فى عمرها ويرزقك برها"، وقالت أخرى: "ربنا يشفيها ويعافيها ويخلهالك وتقوم بالسلامة".

وكان آخر أعمال نورهان في رمضان الماضي، مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هانى سلامة، العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.