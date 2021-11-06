شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغانى الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة مروة ناجي حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين داخل دار الأوبرا، وقدمت من خلاله مجموعة من أغاني الزمن الجميل، منها: أنا قلبي دليلي وأما براوة وفي يوم وليلة، وحلوة يا بلدي.

وقالت مروة ناجي، إنها سعيدة بالمشاركة بالغناء فى مهرجان الموسيقى العربية، وتعد السنة 18 لها على التوالي، خاصة أن أول غنائها في الأوبرا كان من خلال المهرجان.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.