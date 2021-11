شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات بطل فيلم الرسوم المتحركة الجديد Garfield والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثل العالمى كريس برات لـ لعب دور البطولة في فيلم الرسوم المتحركة الجديد، Garfield، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، على أن تقوم شركتى Alcon Entertainment وSony Pictures، بإنتاج وتوزيع العمل الجديد، ويتم بدء العمل على الفيلم الجديد ليطرح قبل نهاية العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على عدد من المواقع الأجنبية لن يتم طرح فيلم الرسوم المتحركة الجديد Garfield، في الصين، دون الكشف عن سبب محدد لذلك.

على الرغم من عدم تأكيد تفاصيل الحبكة الدرامية للفيلم الجديد Garfield ، إلا أن العمل مستوحى من مسلسل الرسوم المتحركة الذى طرح بنفس الاسم، وانشأه رسام الكاريكاتير جيم ديفيس.

كما ظهر Garfield القط البرتقالي الساخر والكسول ومالكه جيم آرباكل وزميله أودي في أكثر من 2580 صحيفة ومجلة منذ ظهور الشريط الهزلي لأول مرة في يونيو 1978، ويحمل Garfield حاليًا الرقم القياسي لكونه أكثر مسلسل كوميدي انتشارًا على نطاق العالم.

وكان قد لعب الممثل العالمى بيل موراي دور القط Garfield في فيلم "Garfield: The Movie" الذى طرح عام 2004، ومن ثم الجزء الثانى من العمل الى طرح في عام 2006 تحت اسم "Garfield: A Tail of Two Kitties"، وكان هذان الفيلمان من إنتاج شركة 20th Century .