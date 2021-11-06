شكرا لقرائتكم خبر عن محتوى غير هادف .. عرض برنامج "فهميات" لـ أحمد فهمى 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان أحمد فهمي، عرض برنامج "فهميات" على إحدى المنصات الإلكترونية، وعلق فهمى على برومو البرنامج الذى نشره على حساباته على السوشيال ميديا: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" وهو بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.