أنجلينا جولي تعلق على منع عرض فيلمها الجديد في بعض الدول العربية!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 11:57 مساءً - كشفت أنجلينا جولي عن رأيها في منع عدة دول عربية وهم السعودية، الكويت وقطر عرض الفيلم في السينمات الخاصة بهم، ويرجح أن السبب هو وجود علاقة مثلية في الفيلم.

قالت جولي أنها فخورة بقرار شركة مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية، وذلك وفقًا لما نشره موقع news.com

تابعت قائلة “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة “فاستوس” جمال تلك العلاقة وهذا الحب”

Angelina Jolie reacts to #Eternals being banned in Saudi Arabia, Kuwait and Qatar over the Marvel epic’s gay superhero. https://t.co/PgUh15SUGt @newscomauHQ — Wenlei Ma (@WenleiMa) November 5, 2021

وأضافت قائلة “كيف لأي شخص لا أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، أنه جاهل”

يذكر أن “فاستوس” هو أول بطل خارق مثلي الجنس يظهر في أفلام عائلة مارفل

فيلم Eternals تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص الخارقون تم إرسالهم إلي الأرض لحماية البشرية من عدو فضائي.