رسالة عمرو سلامة للاعبي الزمالك بعد مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة للاعبي القلعة البيضاء بعد مباراة القمة والتي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وكتب سلامة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلى لاعبي الزمالك، ماتزعلوش، بنشكركم، بنحبكم، أنتم رجالة، وماتش وخلص وبتحصل، بصوا لقدام".

مباراة القمة انتهت بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة للزمالك.

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، وخاض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.