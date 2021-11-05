كيف علّق أحمد السعدني على مباراة الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان أحمد السعدني، عن سعادته بفوز القلعة الحمراء في مباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وكتب السعدني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "٥ نوڤمبر.. الأهلي الزمالك".

مباراة القمة انتهت بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة للزمالك.

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، وخاض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.