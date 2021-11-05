كيف علّق نبيل الحلفاوي على ضربتي جزاء الأهلي في القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على احتساب ضربتي جزاء للقلعة الحمراء في مباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كارتيرون (المدير الفني للزمالك) بيقول للكاميرا ضربتين جزاء.. وإحنا يعني كنا اللي ضربنا اللعيبة؟".

مباراة القمة انتهت بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، وخاض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.