تفاصيل حالة مايا دياب بعد تعرضها لتسمم حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف برنامج "ET بالعربي"، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية مايا دياب بعد تعرضها أمس لتسمم حاد.

وحسب مقربين منها، فإن "مايا دياب أصبحت بصحة جيدة الآن بعد تلقي الأدوية اللازمة، وهي لم تدخل المستشفى بل تلقت العلاج من الأطباء من حيث ما هي موجودة حالياً وتحاول أن تأخذ قسطاً من الراحة لمعاودة نشاطها".

وتعرضت مايا دياب ليلة أمس لتسمم حاد من الطعام اضطرت بسببه لتعليق "مصل" وتلقي العلاج السريع، وكشفت شقيقتها "غريس" عن ذاك من خلال "ستوري إنستجرام".

ومن جانب آخر؛ تستعد مايا لإحياء حفل غنائي في تركيا في 27 نوفمبر الجاري.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا أغنيتها باللهجة المصرية "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، على موقع "يوتيوب"، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.