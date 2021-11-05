6 أعضاء فائزين.. تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتهت عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم، داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وشهدت الانتخابات إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار 6 أعضاء لمجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الفائزين، على الوجه التالي:

- منير مكرم 815 صوتا.

- أيمن عزب 723 صوتا.

- عزوز عادل 636 صوتا.

- هشام عطوة 647 صوتا.

- وائل عبد الله 628 صوتا.

- أحمد سلامة 589 صوتا.

وترشح 15 فنانا على 6 مقاعد بالنقابة، ويتم اختيارهم من قبل الأعضاء بعد الإدلاء بأصواتهم.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، ومنهم: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام، غادة إبراهيم، نضال الشافغي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، أحمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمدي المرغني وزوجته، محسن منصور، ومها أحمد وغيرهم.