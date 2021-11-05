كيف وصف نبيل الحلفاوي تمريرة السولية لشريف في مباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته من نتيجة الشوط الأول في مباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

الشوط الأول في مباراة القمة انتهى بثلاثية للمارد الأحمر، أحرزها أليو ديانج في الدقيقة 15، وعلي معلول في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 25 واصل ضرب منافسه بهدف ثالث بعد عرضية رائعة من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء لتصل عند محمد شريف الذي يسجل بعدما لمست الكرة أبو جبل وتحولت في الشباك البيضاء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر" واصفا تمريرة السولية لشريف: "الكعب الملفوف".

أضاف الحلفاوي عن نصائحه للشوط الثاني: "دلوقتي ٣ ٤ ٣ تمام.. بس عاوزين أسرع ٣ قدام.. شريف يستمر ومعاه تاو وميكي".

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، ويخوض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.