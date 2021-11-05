كيف سخر محمد هنيدي من نتيجة الشوط الأول في مباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

سخر الفنان محمد هنيدي، من نتيجة الشوط الأول في مباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

الشوط الأول في مباراة القمة انتهى بثلاثية للمارد الأحمر، أحرزها أليو ديانج في الدقيقة 15، وعلي معلول في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 25 أحرز الثالث محمد شريف.

ونشر هنيدي، صورة له مع النجمة حنان ترك من فيلمهما "جاءنا البيان التالي" (إنتاج عام 2001)، ومدون عليها عبارة "قومي بينا نمشي"، وعلّق عبر حسابه على موقع "تويتر": "إحنا نمشي.. المترو بيقفل بدري".

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، ويخوض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.