شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تواصل تصوير مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج يسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة غادة عادل، تصوير مسلسلها الجديد "منورة بأهلها" للمخرج يسرى نصر الله، داخل أحد الأستوديوهات، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل الذى من المتوقع أن يحقق نجاحًا أثناء عرضه، والذى يجمعها بالنجمة ليلى علوى.

مسلسل "منورة بأهلها" ينتمى لدراما المنصات وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

"منورة بأهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، انعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.

فيما تعاونت غادة عادل وليلى وعلوى وأحمد السعدنى مؤخراً في فيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، والمعروض حالياً في السينمات والعمل تأليف أحمد عبد الله ويشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.