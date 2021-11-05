شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ6 أعضاء الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم، بداخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، وشهدت إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة الذين توافدوا للادلاء بأصواتهم لاختيار 6 أعضاء لمجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الفائزين حيث حصل، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 653 صوتا، هشام عطوه 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

وحرص عدد من الفنانين علي التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، منذ اللحظات الأولى والإدلاء بأصواتهم، منهم: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، احمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، ايمي طلعت زكريا، أحمد صيام، غادة إبراهيم.

وأدلى عدد من الفنانين بأصواتهم في الانتخابات، منهم: نضال الشافغي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، احمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمد المرغني وزوجته، محسن منصور، مها أحمد.

وشارك أيضا عدد من نجوم مسرح مصر في الانتخابات، منهم: مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفي بسيط، كما حضر، سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزيري، طاهر ابو ليلة، مصطفى أبو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح احمد، احمد شاكر.

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مرشحيه الذى سيعطيهم صوته وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.