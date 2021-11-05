شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تنضم لأسرة مسلسل "نقل عام" أمام محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في بطولة مسلسل "نقل عام" أمام النجم محمود حميدة وإخراج عادل أديب، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها يوم الأحد المقبل، لتلتحق بأسرة العمل بعد انضمام كل من سوسن بدر، دينا، سيمون، وجارٍ التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وفى سياق آخر تصور ميرهان مشاهدها الأخيرة في مسلسل "أنا وهى" الذى يدور في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول ومحمد ثروت ومحسن منصور، وتجسد فيه دور صاحبة شركة للأوراق المالية ويعمل فيها أحمد حاتم وتمتلك شخصية وقوية ومستقلة.



ميرهان حسين

كما انتهت ميرهان حسين من تصوير مسلسل "بيت المعادى" حيث تظهر في فترة الستينات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية، والعمل مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على احدى المنصات الرقمية، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

وتستعد ميرهان للمشاركة في عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسى" في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم عرض المسرحية على مدار شهرين في الساحل الشمالى، والعرض بطولة أشرف عبد البافى محمد أسامة "أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، وتأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.