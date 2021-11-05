شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يتورط فى جرائم عنف بمسلسل "المشهد الأخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل المشهد الأخير لتستعرض جرائم عنف يرتكبها أحمد داوود فى حلقته سلف ودين، وبدأت الحلقة بالكشف عن شخصية أمير (أحمد داود) الذى بسبب متطلبات زوجته هبة (بسنت شوقي) يجد نفسه غارقًا فى الديون.



أحمد داوود



أحمد داوود

ولكن يبدأ تورطه عندما يجد محفظة فى سيارته فيُعيدها إلى البنك، ليمنحه البنك بطاقة مشتريات للعملاء المميزين، ولكن سرعان ما ينتهى الحد المسموح للبطاقة، ليذهب إلى البنك ويقابل للمرة الأولى عزيزة (نيللى كريم)، لتطلب منه بعض المهام ومع تنفيذها تمنحه بطاقة جديدة، حتى تحوّل إلى شخصٍ آخر لا يعرفه.

سينمائيًا، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 فى دور العرض السينمائية، والذى يعتبر أول فيلم مصرى يُعرض بتقنية 3D فى مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربينى وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذى يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.