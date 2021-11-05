شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا السبت، مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السادسة، دورة "سميحة أيوب"، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يقدم حفل إفتتاح المهرجان الإعلامية بوسي شلبي، والفنان طارق الإبياري، ويشارك بالمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم بالإضافة لعرضين شرفيين فى مسابقاته الثلاثة "العروض الكبرى"، "مسابقة المونودراما"، عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

كما سيكرم المهرجان عدد من المسرحين والفنانين فى مصر والدول العربية والأجنبية فخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم كلاً من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب "مصر"، وداود حسين "الكويت"، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات، بإعتباره الشخصية المسرحية العربية ، وتكريم مارك بيسون "بلچيكا"، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية .



مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

وخلال المهرجان سيتم تكريم كل من رائد محسن من العراق ، آسيا كمال من العراق، أما فى ختام المهرجان سيتم تكريم كلا من محسن منصور "مصر"، محمد عبد الرحمن توتا "مصر"، المخرج سامح بسيونى "مصر" باعتباره أفضل شخصية مسرحية شابه لهذا العام .

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر .