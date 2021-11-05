شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يفتتح أولى فعالياته بمشاركة الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز أولى فعاليات برتوكول التعاون المشترك بين القومى للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.

وتتضمن الفعاليات زيارة الطلاب لمكتبة الثقافة السينمائية كأعرق مكتبة سينمائية بمصر يعرض فيها مسئول المكتبة مجموعة المجلدات السينمائية والموسوعات السينمائية المهمة التى تؤرخ للسينما المصرية منذ بدايتها، يلى زيارة المكتبة عرض فيلم "مشبك شعر" بحضور مخرجة العمل الأستاذة عطية خيري. يعقب العرض ندوة تديرها الكاتبة/أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى تفعيلا لأنشطة المركز مع الجهات الخارجية بهدف نشر الثقافة السينمائية الهادفة لمختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

تقام الفعاليات صباح الثلاثاء 9 أكتوبر بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، مع مراعاة اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.