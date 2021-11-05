شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يطرح أحدث أغانيه "تشهد عليا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد الحلو أغنية جديدة تحمل اسم "تشهد عليا"، وتنتمي لنوعية الأغاني الرومانسية وكتبها الشاعر الغنائي محمد حارس، ولحنها إيهاب عز الدين، وهي من توزيع موسيقي محمد صلاح، تشيللو خالد عبد الرحيم، جيتار ميزو.

وتقول كلمات أغنية "تشهد عليا":

تشهد عليا ايامي ديه

يشهد عليا النبض ده

لا عمري قبلك حبت عنيه

ولا كان لغيرك القلب ده

انت الهوي اللي انا باعشقه

باتنفسه وباعيش عليه

وانت اللي عينك يسبقوا

اي حلم حلمت بيه

انت عمر زاد في عمري

انت روح ادتني روح

وانت قربك خلي قلبي

بكل سره ليك يبوح

انت فرحه.. بسمه.. غنوه

وانت سندي وقت تعبي

انت كل حاجه حلوه

يكفي انك بس حبي

ايوه انت كل ده..".

محمد الحلو طرح مؤخرًا "بكرة حيندموا" من كلمات محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح، وقبلها تعاون الحلو مع نفس فريق عمل أغنية " بكرة حيندموا" وطرح أغنية "أنا مصري"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحيا مؤخرا المطرب محمد الحلو حفل غنائي في الأوبرا وتغنى من خلاله بباقة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي منها "حبيبى وعينيا، أى والله أى والله، تعب الهوى قلبى، تملى في قلبى يا حبيبى، طير بينا يا قلبى، مال القمر ماله، يا جارحه القلب بعيونك، شحات الغرام".