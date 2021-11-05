شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يعود من ألمانيا بعد غيابه 30 يومًا عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أمس الكينج محمد منير إلى القاهرة من ألمانيا بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يومًا شارك فيها عددًا من الحفلات كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته، ويجهز حاليًا الكينج محمد منير لاختيار عدد من الاغانى السينجل لطرحهم خلال موسم الشتاء.

وكان الفنان أكرم حسنى كشف من فترة عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلاً: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.

وتابع الفنان أكرم حسنى: نستعد أنا والفنانة نيللى كريم لفيلم العميل صفر، ومن الأشياء التي انتظرها بفارغ الصبر انتهاء التصوير لأنى أحب هذا الفيلم للغاية وأعجبت بفكرته ويشرفنى العمل مع نيللى كريم وبيومى فؤاد والفنانة لبلبة.

وقال الفنان أكرم حسنى: كنت بحوش فلوسي كى اشتري شريط حميد الشاعري أو مصطفى قمر أو عمرو دياب أو محمد منير، وكان عندى المزيكا وشرائط الكاسيت حاجة مهمة للغاية.