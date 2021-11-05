نبيل الحلفاوي يكشف عن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن توقعاته لمباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وكتب الحلفاوي، حول توقعاته نتيجة مباراة القمة عبر حسابه على موقع "تويتر": "حسب مين اللي هيسجل الأول وامتى.. لو الزمالك بادر بالتقدم غالبا تعادل.. لو الأهلي بادر بالتقدم في الشوط الأول يخلص 3 / 1.. لو في الشوط الثاني يخلص 2 / 1.. والله أعلم".

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، ويخوض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.