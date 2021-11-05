روجينا مع أشرف زكي في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة روجينا على التواجد مع زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، والمُقامة في شارع البحر الأعظم بنادي النقابة، للإدلاء بصوتها.

كما تواجد الفنان الكبير محمد التاجي، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، الفنانة نرمين زعزع، وعدد كبير من النجوم، بينهم: فاطمة الكاشف، مصطفى بسيط، أوس أوس، سليمان عيد، محمود حميدة وأحمد سلامة وعلا رامي وسامي مغاوري وإيهاب فهمي ومنير مكرم وأشرف زكي، هالة فاخر وأحمد حلاوة وأشرف طلبة وعفاف رشاد، وآخرين.

ويترشح 15 فنانا على 6 مقاعد بالنقابة، وسيتم اختيارهم من قبل الأعضاء بعد الإدلاء بأصواتهم، وتنتهي الانتخابات في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد اختار مرشحيه الذي سيعطيهم صوته، وجاءت قائمته كالتالي: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبدالله، وذلك لجهدهم وعطائهم في خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كلا من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبدالهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبدالهادي، هشام عطوة.