أحمد داود يتورط في جرائم عنف بسبب الديون في "المشهد الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل المشهد الأخير لتستعرض جرائم عنف يرتكبها الفنان أحمد داوود في حلقته "سلف ودين"، والتي تُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، وبدأت الحلقة بالكشف عن شخصية أمير (أحمد داوود) الذي بسبب متطلبات زوجته هبة (بسنت شوقي) يجد نفسه غارقًا في الديون.

ولكن يبدأ تورطه عندما يجد محفظة في سيارته فيُعيدها إلى البنك، ليمنحه البنك بطاقة مشتريات للعملاء المميزين، ولكن سرعان ما ينتهي الحد المسموح للبطاقة، ليذهب إلى البنك ويقابل للمرة الأولى عزيزة (نيللي كريم)، لتطلب منه بعض المهام ومع تنفيذها تمنحه بطاقة جديدة، حتى تحوّل إلى شخصٍ آخر لا يعرفه.

ومن الناحية السينمائية، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما أعلن داوود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.