وصول الفنانين المشاركين بمهرجان المسرح الشبابي إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وصل لمدينة شرم الشيخ الكثير من الفنانين والوفود العربية والدولية المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي الذي كان في استقبالهم مع الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان وذلك منذ لحظة الوصول بمطار شرم الشيخ الدولي.

كان أول الحضور المخرج والكيروجراف الياباني كاكو موتو اتسوشي عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والدكتور سامي الجمعان من "السعودية" والنجمة الأردنية أمل الدباس والفنان الأردني علي عليان والفنان حسين طبيشات والإعلامية آلاء المجالي وفريق عمل مسرحية "صفية"، كما حضر الوفد الأوكراني والسعودي والأردني ووفد سلطنة عمان .

المهرجان يفتتح دورته غدا السبت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، ويشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته السادسة 36 دولة من مختلف قارات العالم بكل فعاليات المهرجان ما بين دول تشارك بعروض مسرحية، فمثلا عرض الافتتاح من إيطاليا، ودول أخرى يكرم من رموزها فنانين، ودول أخرى يشارك فنانيها في الورش المختلفة بالمهرجان، فعلى سبيل المثال يشارك في الورش الفنان المسرحي اليوناني بافلوس كافورس عن المسرح الغنائي والفنون الأدائية.

ويكرم المهرجان خلال دورته المقبلة 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من (مصر)، كما سيتم تكريم داوود حسين من (الكويت)، وتكريم محمد سيف الأفخم من (الإمارات)، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.