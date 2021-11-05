بالفيديو والصور: ستيفاني صليبا تسحر المتابعين بإطلالتها الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 9 ثواني

شاركت الممثلة ستيفاني صليبا في حفلة خيرية لصالح مركز سرطان الأطفال في دبي. وأطلّت على السجادة الحمراء بفستان طويل أنيق، لافتةً أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت معهم الفيديو، كما نشرت مجموعة من الصور من الحدث المذكور وتجدونها مرفقة. اختيار خبير الموضة خليل الزين، مرتدية فستاناً طويلاً، مجسماً، ينتمي لصيحة ألوان شولدر، أتسم بظهر مكشوف وشق مثير كشف عن منحنيات جسدها بشكل مبالغ فيه، صمم الفستان من قماش الساتان بلون الأوف وايت، حمل توقيع HassIdriss Official، فيما انتعلت صندلا ذا كعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات الماسية اللافته المتناغمة مع فساتنها. أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع بأنامل مصفف الشعر وسيم ستيف ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

وفي وقت سابق، نشرت ستيفاني صوراً عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام. ولفت المتابعون ان ستيفاني أطلت بلوك جديد بشعر باللون الأشقر وقد ناسب وجهها.