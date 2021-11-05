نور فتح الله لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: تعاونت مع نجوى كرم وأحب نانسي عجرم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تشق مصممة الازياء اللبنانية نور فتح الله طريقها في عالم الموضة بثقة واضحة، فهي دخلت هذا المجال منذ خمس سنوات وتدربت في “اتليه” المصمم المعروف فؤاد سركيس. حيث تعاملت مع العديد من نجمات الفن ومنهن نجوى كرم وبلقيس فتحي. كما كان لها حصة ضمن فعاليات مهرجان “الجونة السينمائي ” في دورته الاخيرة. فكيف دخلت نور عالم الازياء. هذا ما سنعرفه في حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” حيث قالت “لم ادرس تصميم الازياء لكنني دخلت عالم الموضة، فمنذ الصغر كنت شغوفة برسم الفساتين والاهتمام بالازياء علما انني حاليا احب ان أصمم بالقماش. وذات يوم تعرفت على المصمم فؤاد سركيس وعملت معه كمساعدة ومشرفة ومن ثم قررت أن ارسم خطي الخاص في عالم الازياء ومع الايام بدأت اعرض تصاميمي الخاصة بعد ان ساعدني سركيس بتقنياته الفريدة وقد إستفدت منه كثيرا.

أما ما يميز خطها في الازياء فقالت “خطي في تصميم الفساتين بسيط جدا واركز فيه على القصات السهلة التي تبرز جمال جسد المرأة”، وتتابع نور حديثها عن الفنانات اللواتي ارتدين ملابسها في “الجونة” بدورته الاخيرة فاشارت الى ان نسرين طافش ارتدت 4 فساتين من تصاميمها وروجينا أيضا كان لها حصة وانوشكا ورشا بن معاوية، وأضافت “اتعامل مع الفنانات مباشرة او مع الستايلست الخاص بهن خاصة ان لدي دار للازياء في عدد من الدول العربية ومنها في مصر والخليج وتركيا وهذه البوتيكات تسهل على الفنانة إختيار ما تريده. وأنا سعيدة جدا بردود الافعال التي سمعتها وقرأتها عن ازيائي في “الجونة السينمائي”.

وبالنسبة للمجموعة الجديدة التي ستطلقها أكدت أنها بصدد التحضير لها و”أعتقد أن الناس اشتاقت لرؤية تصاميم الفساتين الجديدة، لكني لن اعرض أزيائي على خشبة المسرح إنما سأقوم بجلسة تصوير”، وتضيف “الالوان التي أركز عليها هي الأسود لأني احبه، كما احبذ الوان الباستيل في الأزرق والاخضر وغيرهما اذ اني أحاول ان أرضي كل الاذواق”. اما اذا كانت تريد أن تعطي رأيها بتصاميم زملائها فقالت أنا أحترم الجميع وسواء أحب الناس التصاميم أم لا فكل قطعة يقدمها مصمم الازياء يعتبرها ولدا من اولاده لذا أي تعليق ينبغي ان لا يحبط أحدا.

أما من هن الفنانات التي تحب أن يرتدين من ملابسها فتقول “تعاملت مع المطربة نجوى كرم والمطربة بلقيس فتحي عبر التواصل مع الستايلست الخاص بهما ثم بعد ذلك بدأتا تطلبان فساتين خاصة بهما بعيدا عن المجموعة المنفذة لدي وهما راقيتان جداً في التعامل واخيراً احب ان اتعاون في المرحلة المقبلة مع النجمة نانسي عجرم”.