ليوناردو دي كابريو يلتقي الأمير تشارلز.. ما علاقة ستيلا مكارتني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجد النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو في مدينة غلاسكو بأسكتلندا، لحضور مؤتمر COP26 في غلاسكو، على هامش فعاليات قمة المناخ، حيث التقى بالأمير تشارلز.

وفي تفاصيل اللقاء بحسب قصر كلارنس، كان الأمير يزور معرض المصممة ستيلا مكارتني؛ حيث عرضت مكارتني تركيبات أزياء مستدامة في معرض فنون كيلفنجروف KelvingroveK، وهناك تعرف على الممثل المدافع والداعم للبيئة ليوناردو دي كابريو.

وبدورها نشرت ستيلا مكارتني صورة لها تتوسط الممثل والأمير، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه أن أبرز ما قامت به في COP26 كان عرض الأزياء المستدامة للأمير تشارلز والممثل ليوناردو دي كابريو، وهما يحاربان من أجل أن يكون كوكب الأرض أكثر استدامة.

بناء على طلب من الحكومة البريطانية، سيقوم أمير ويلز، الأمير “تشارلز”، وزوجته دوقة كورنوال، “كاميلا”، بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، وفقاً لموقع Prince of Wales.

ستعرض الجولة العلاقات الثنائية القوية مع البلدين، مع التركيز بشكل خاص على معالجة أزمة المناخ. كما سيستكشف الأمير “تشارلز” كيف يمكن للقادة والقطاع الخاص والمجتمع الأوسع تنفيذ الالتزامات بعد قمة غلاكسو للتغير المناخي COP26، وقمة قادة العالم التي عقدت هذا الأسبوع.