أحمد خليل يصاب بكورونا.. والغموض يلف حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب الممثل المصري القدير أحمد خليل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال تصوير أحد مشاهده مع الفنانة ميرفت أمين في مسلسل “حكايتي مع الزمان” (إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»)، ولا يزال الغموض حتى اللحظة يلف حالته الصحية.

الفنان أحمد خليل قد سبق له الزواج من الممثلة المصرية سهير البابلي التي تعاني من وضع صحي حرج هي الأخرى، وهي موجودة في أحدى مستشفيات القاهرة، ولكن لم يدم زواجهما طويلاً.

يشار إلى أنّ مسلسل حكايتي مع الزمان حقق نجاحاً كبيراً في مصر متصدراً الترند وتدور أحداثه حول زوجة تُقَرِّر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها لأجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها بصعوبة توافق تحت شروط صارمة، ليتفاجأ الزوج أنّه أمام اختبارات صعبة، ويجب عليه اجتيازها، وإلا سيفقد عِشرة العمر وحبيبة قلبه.

مسلسل “حكايتي مع الزمان” بطولة ميرفت أمين وأشرف زكي في دوري الزوجين، ومن تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.