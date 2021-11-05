عداء تاريخي.. ما لا تعرفونه عن علاقة هند صبري ومنة شلبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري لأول مرة عن سر خلافها الشديد مع الفنانة منة شلبي، واعترفت بوجود كراهية بينهما في بداية تعارفهما بسبب تدخل عدد كبير للوقيعة بينهن، وأكدت أن المخرج محمد خان استطاع إزالة الجفوة بينهما أثناء تصوير فيلم “بنات وسط البلد” وبعدها اكتشفت أن هذا الخلاف كان مجرد “لعب عيال”.

وأشارت هند اثناء حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم، أن الصداقة القوية التي تجمعها الآن بالنجمة منة شلبي عمرها أكثر من 20 عاما، ولكن قبلها كان الخلاف بينهما كبير ووصل حد الكراهية وقالت: “أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض، وكتير وقعوا بينا، وكنا ضحايا لكتير من الوشاه، وكنا في حرص شديد في التعامل”.

وتابعت كاشفة عن سر تطور علاقتهم حد الصداقة: “لكن بفيلم بنات وسط البلد بدأت صداقتنا، روحنا للمخرج البيت وسبنا احنا الاثنين مع بعض فكان لازم نتكلم وقولنا كل حاجة وصفينا الموضوع بينا، ومن ساعتها بقينا صحاب من 20 سنة تقريبا”.

وأضافت: “أنا مش وحشة في خصامي ولا منة، فالموضوع كان خصام عيال، وأما كبرنا فهمنا ان مفيش حد لو نجح هيخسر التاني، كنا لازم نبقى صحاب”.

وأشارت إلى أن الخلاف بيينا كان خصام عيال.

وتحدثت هند صبري عن علاقتها بالنجم أحمد السقا، قائلة: “أحمد السقا زى أخويا بالظبط، ووقت تكريمه بمهرجان الجونة الكلام اللى قلته أنا اللى كنت كتباه وقلته من جوه قلبى، وكنت مبسوطة وفرحانة جدا بتكريمه”.

وأضافت هند صبري: “أنا والسقا عملنا سوا 3 أفلام هم الجزيرة بجزئيه الأول والثانى وفيلم إبراهيم الأبيض، وكل فيلم فيهم أرشيف أفلام، وعلاقة الأفلام دى بالمشاهدين كبيرة أوى، لأنهم كلهم حافظين الجمل فيه، وأنا أعرف أحمد السقا بقالى 14 سنة”.

وتابعت هند صبرى: “فيلم الجزيرة لما نزل كسر الدنيا، وشريف عرفة كان عامل ملحمة كبيرة، وكان فى قصة حب مستحيلة وصراع درامى في الصعيد فظيع، وكل العوامل تؤهل لنجاح هذا الفيلم”.

وعن إذا أرادت تغيير نهايات في أفلامها قالت هند صبرى: “مكنتش أحب أموت في فيلم إبراهيم الأبيض ولا السقا، وفى فيلم الفيل الأزرق كان نفسى أفضل عايشة عشان أعمل الجزء الثالث، شكل مروان حامد دايما بيحب يموتنى في الأفلام، وفى مسلسل (عايزة أتجوز)، أكيد بقى إنى أتجوز”.