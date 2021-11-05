لماذا رفض توم هانكس دعوة جيف بيزوس إلى الفضاء؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلول الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس ضيفاً على برنامج “جيمي كيميل لايف، صرح النجم أنه تلقى عرضاً للقيام برحلة ويليام شاتنر إلى الفضاء أولاً، لكنه لم يكن مستعداً لدفع 28 مليون دولار مقابل ذلك، لذلك رفض العرض.

ووليام شاتنر ذهب إلى الفضاء في شهر نوفمبر المنصرم كجزء من مخطط رئيس شركتي «أمازون» و«سبيس إكس» جيف بيزوس. وأصبح نجم «ستار تريك» البالغ من العمر 90 عاماً أكبر شخص يسافر إلى الفضاء.

وفي التفاصيل وعندما سأل جيمي كيميل توم هانكس البالغ من العمر 63 عاماً إذا كان جيف بيزوس قد عرض عليه الذهاب إلى الفضاء قبل ويليام شاتنر، أجابه النجم : “نعم، بشرط أن أدفع… والكلفة كانت 28 مليون دولار، أو شيء من هذا القبيل..في الواقع أوضاعي المادية جيدة، لكنني لن أدفع 28 مليون دولار مقابل 12 دقيقة بالفضاء”.

وبشكل طريف قال يمكنني أن أدعي أني في الفضاء وأنا في المنزل دون أن أدفع هذا المبلغ.

يذكر أن النجم توم هانكس كان قد حضر العرض الخاص الأول لفيلمه الجديد Finch مع زميله كاليب لاندري جونز، داخل مركز تصميم المحيط الهادئ في ويست هوليود مؤخراً.