“ليلة المعازيم”.. حفل ضخم لفنان العرب محمد عبده في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زَفّ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، لكل محبي الفنان الكبير محمد عبده، خبر إقامة حفل يعد الأضخم في موسم الرياض احتفاء به.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للترفيه أنّ منطقة بوليفارد الرياض سيتي بموسم الرياض هي ما ستشهد إقامة الحفل الساهر الضخم للفنان محمد عبده، موضحاً أنّ الحفل من المُقَرّر إِقامته سيكون في منطقة “محمد عبده أرينا”، وسيحمل عنوان “ليلة المعازيم”، واصفاً الفنان محمد عبده بـ”الأسطورة”.

وغَرّد مَعالي المستشار آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “أسطورة وكفى… سيكون له حفل ضخم إن شاء الله في موسم الرياض تحت عنوان ليلة المعازيم… في أرينا محمد عبده”.

جدير بالذكر أنّ مسرح محمد عبده أرينا سيشهد حفلاً غنائياً مشتركاً سيجمع بين الفنان الجزائري الشاب خالد والفَنّانة اللبنانية إليسا في الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن فعاليات موسم الرياض.